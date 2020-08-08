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03:49 (мск), источник: Life.ru

Трамп рассказал, кого Россия «хотела бы видеть последним» на посту президента США

Он также пообещал в случае своего переизбрания достичь соглашения с Ираном и КНДР.

Источник: AFP 2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что последним, кого хотела бы видеть Россия на его посту, является он сам.

— Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту, — это Дональд Трамп, — подчеркнул американский лидер в ходе пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

По его мнению, ни один из его предшественников не проявлял столько жёсткости по отношению к России, как он.

При этом аналогичного мнения, по версии Трампа, придерживаются Иран и Китай.

Кроме того, американский лидер пообещал очень быстро достичь соглашения с Ираном и КНДР, если сможет переизбраться на пост президента страны.

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