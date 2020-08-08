03:49 (мск), источник: Life.ru
Трамп рассказал, кого Россия «хотела бы видеть последним» на посту президента США
Он также пообещал в случае своего переизбрания достичь соглашения с Ираном и КНДР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что последним, кого хотела бы видеть Россия на его посту, является он сам.
— Думаю, последний, кого Россия хотела бы видеть на посту, — это Дональд Трамп, — подчеркнул американский лидер в ходе
При этом аналогичного мнения, по версии Трампа, придерживаются Иран и Китай.
Кроме того, американский лидер пообещал очень быстро достичь соглашения с Ираном и КНДР, если сможет переизбраться на пост президента страны.