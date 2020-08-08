09:38 (мск), источник: ТАСС
Дегтярев заявил, что не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом
ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/ — Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам летать в командировки
«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников
Накануне на официальном
«По проекту выясняем, кто инициировал эти изменения и почему документ появился на портале без согласования с М. Дегтяревым», — сообщили ТАСС в
Дегтярев в пятницу сообщал в Instagram, что региональные чиновники мало летают в Москву и что это сказывается на объеме участия края в государственных программах. Он задал вопрос жителям края, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр или зампред, чтобы ему компенсировали перелет
Публикация проекта постановления о полетах чиновников
бизнес-классом— это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны.
Бывший глава региона Сергей Фургал сокращал траты на содержание правительства, в том числе сообщалось о запрете чиновникам летать