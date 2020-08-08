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07:20 (мск), источник: ТАСС

Власти Гонконга обвинили США в двойных стандартах

Министр коммерции и экономического развития местной администрации Эдвард Яу не исключил ответных мер на санкции Вашингтона.

Источник: AFP 2020

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. Власти Гонконга рассмотрят контрмеры в ответ на введение США санкций в отношении представителей руководства этого специального административного района Китая. Об этом заявил в субботу секретарь (министр) коммерции и экономического развития местной администрации Эдвард Яу, выступая в эфире радиостанции RTHK. Чиновник, который сам не попал в санкционный список, не уточнил, о каких мерах может идти речь.

«Я не вижу никакой веской причины для столь грубого вмешательства иностранного государства во внутренние дела Гонконга. И я не считаю цивилизованным или необходимым прибегать к подобным действиям», — подчеркнул министр.

По его словам, введение этих «безосновательных и варварских мер» со стороны Вашингтона посылает крайне негативный сигнал американским инвесторам в Гонконге. «Это в конечном итоге будет иметь последствия для самих США и, несомненно, нанесет ущерб двусторонним отношениям», — предупредил он.

Эдвард Яу также обвинил Соединенные Штаты в двойных стандартах, указав, что эта страна, критикующая Китай за принятие закона о защите национальной безопасности в Гонконге, сама имеет собственные правовые акты в данной сфере.

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