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11:36 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский поручил пересмотреть режим работы КПП на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров Украины пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает в субботу пресс-служба офиса президента.

Источник: РИА "Новости"

«Кабмин должен пересмотреть режим работы контрольно-пропускных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя», — передает пресс-служба.

Учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине, президент также дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю «безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием».

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

«Украина умеет мобилизоваться, если надо. Самое время правительству мобилизовать силы для предотвращения второй волны коронавирусной инфекции, которая может иметь страшные последствия не только для экономики, но и для нашего человеческого капитала», — цитирует Зеленского пресс-служба.

По состоянию на 8 августа, по данным минздрава, в стране выявлены 79 750 случаев COVID-19, скончались от инфекции 1 879 человек. Всего выздоровели 43 655 человек, в том числе 600 за минувшие сутки. Четвертые сутки подряд фиксируются антирекорды по числу выявленных случаев.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,9 миллиона случаев заражения, свыше 709 тысяч человек скончались.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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