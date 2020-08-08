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12:50 (мск), источник: RNS

Медведев назвал конфликт в Южной Осетии объявлением войны России

Действия грузинских властей в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, по сути, были объявлением войны Российской Федерации. Об этом заявил экс-президент России, зампредседателя Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев.

Источник: Reuters

«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии… По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — написал Медведев на своей странице в «ВКонтакте».

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По его словам, в противном случае, Закавказье превратилось бы «в пороховую бочку», что было бы неприемлемо для России.

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«Россия всегда выступала и будет выступать за мир и стабильность в приграничных государствах. Каждое наше решение и действие продиктовано именно этим, абсолютно искренним желанием», — отметил замглавы Совбеза.

При этом он подчеркнул, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, «где бы это ни происходило».

«Ответ Москвы будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всём мире», — заключил Медведев.

Ровно 12 лет назад, в августе 2008 года, Грузия подвергла обстрелу столицу Южной Осетии, Цхинвал, а также предприняла штурм города и лагеря российских миротворцев. В результате Россия провела военную операцию в зоне конфликта в условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан.

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Целью военных действий РФ стало принуждение грузинской стороны к миру. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Кроме России, независимость республик признали Никарагуа (2008), Венесуэла (2009) и Науру (2009).

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