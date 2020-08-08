В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

«Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации, на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно», — рассказала Ковалькова.
Она также сообщила, что доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет.
Марию Мороз уже задерживала милиция 6 августа. Ее отпустили после «разъяснительной беседы». В ходе беседы ее предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий».
Накануне в Минске правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, являющегося доверенным лицом Светланы Тихановской.
Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо супруга, который находится под арестом и не смог подать документы. Выборы президента Белоруссии пройдут завтра. 9 августа. В выборах президента Белоруссии участвуют пять человек.