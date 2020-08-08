Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 На Ямале нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта Кости древнего животного нашли жители села Сеяха, которое расположено на полуострове Ямал
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
12Выбран лучший снимок картошки
19:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минске вновь задержали главу штаба Тихановской

Начальника штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Мороз задержали в Минске. Как сообщила изданию Tut.by доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова, Тихановская в этот момент была рядом.

Источник: Reuters

«Мы с Марией и Светланой были возле штаба, подъехал синий бус, оттуда вышли люди без формы, оттолкнули Светлану, затащили Марию в машину. Мы пытались передать ей договор с адвокатом, кричали, чтобы они его взяли, но они захлопнули дверь и уехали. Сказали, что везут в РУВД Центрального района, потом сказали, что в РУВД Советского, по предварительной информации, на Марию составлен административный протокол, за что — неизвестно», — рассказала Ковалькова.

Новость
Что нам известно о Светлане Тихановской — кандидате в президенты Белоруссии

Она также сообщила, что доверенное лицо кандидата Олега Моисеева и охранника Антона Сташевского вызвали в ГУБОПиК, информации об их местонахождении до сих пор нет.

Марию Мороз уже задерживала милиция 6 августа. Ее отпустили после «разъяснительной беседы». В ходе беседы ее предупредили об ответственности за организацию «несанкционированных мероприятий».

Накануне в Минске правоохранительные органы задержали Андрея Смоленчука, являющегося доверенным лицом Светланы Тихановской.

Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо супруга, который находится под арестом и не смог подать документы. Выборы президента Белоруссии пройдут завтра. 9 августа. В выборах президента Белоруссии участвуют пять человек.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 «Мужик, ты нас чуть не ушатал»: свидетель рассказал о ДТП Ефремова
Белорусские эксперты рассказали, как остановить Лукашенко
Протестующие в Бейруте заняли здание МИД
Медведев назвал конфликт в Южной Осетии объявлением войны России
Ученый: осенью болеть COVID-19 начнут «сидевшие в бункере»
Главный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
В Китае дом «вмуровали» в новое шоссе (видео)
Медики предупредили о распространении в Китае еще одного вируса
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
3 типа женщин, которых мужчины избегают
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
О чем говорят помидоры До полноценного общения еще далеко
Горячие темы на Авто
К выборам в Белоруссии 160
Лучшая Пятница года! 133
Выживание в деревне......... 134
Материальное 111
Кино
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева 61-летний актер театра и кино пробует себя в качестве режиссера
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Нравственная дилемма 772
Невероятные приключения Фроши в Уфе. Встреча сестер и немного интриги. 562
кто прав? 519
Как решиться усыпить собаку? 468
Леди
«Я встречаюсь сама с собой», — все о личной жизни Шарлиз Терон 7 августа исполняется 45 лет Шарлиз Терон.
Новости партнеров
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь