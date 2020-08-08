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22:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Ливана предложил провести досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Ливана Хаcсан Дияб предложил провести досрочные парламентские выборы. Его слова передает телеканал Al-Mayadeen.

Источник: AFP 2020

Как сообщает телеканал, премьер подтвердил свое намерение внести в Совет министров законопроект о досрочных выборах. По его словам, они помогут вывести страну из чрезвычайного положения, в котором она сейчас находится.

Ранее Диаб назвал причину взрыва в порту Бейрута. По его мнению, он произошел из-за коррупции.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Урон нанесен множеству кварталов города, взрывной волной было задето и посольство России. Не менее 300 тысяч человек лишились жилья, погибли более 150 человек.

После этого тысячи людей вышли на акцию протеста с требованием к правительству Ливана подать в отставку. Выступившие организаторами акции активисты считают, что именно правительство несет ответственность за экономические и политические проблемы в стране, как и за взрыв, из-за которого пострадали более четырех тысяч человек.

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