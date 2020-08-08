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8 августа, источник: Интерфакс

Зеленский пообещал не вмешиваться в американские выборы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское государство не будет никоим образом вмешиваться в выборы в США и считает, что его гражданам следует воздерживаться от любой деятельности, связанной с этими выборами.

Источник: Reuters

«К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются “сенсационные данные” о якобы каком-то участии Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны», — написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

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«Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы, и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США», — отметил он.

Зеленский выразил также уверенность в том, что и со стороны партнеров Украины будет не менее уважительное отношение к ее суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов.

«Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения», — пишет президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику Соединенных Штатов — это вопрос ее национальной безопасности.

«Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды…», — призвал он.

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