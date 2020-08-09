Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

По его данным, 87-летний Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить поддержку экономики в условиях коронавируса. Однако Трамп стал резко укорять Адельсона за то, что тот тратит на его переизбрание недостаточно денег. Адельсон в пререкания вступать не стал, уточняет Politico.
По данным издания, Адельсон может пожертвовать республиканцам девятизначную сумму — то есть более 100 миллионов долларов.
Адельсон — крупнейший международный инвестор в казино, его состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.
Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов выдвигается Джо Байден.