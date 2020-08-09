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02:44 (мск), источник: РИА Новости

Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

По его данным, 87-летний Адельсон позвонил Трампу, чтобы обсудить поддержку экономики в условиях коронавируса. Однако Трамп стал резко укорять Адельсона за то, что тот тратит на его переизбрание недостаточно денег. Адельсон в пререкания вступать не стал, уточняет Politico.

По данным издания, Адельсон может пожертвовать республиканцам девятизначную сумму — то есть более 100 миллионов долларов.

Адельсон — крупнейший международный инвестор в казино, его состояние оценивается более чем в 30 миллиардов долларов.

Выборы президента пройдут в США 3 ноября. Кандидаты от обеих партий формально будут названы на предстоящих в августе съездах, но уже сегодня известно, что от республиканцев оспаривать свое право на второй президентский пост будет действующий президент Дональд Трамп, от демократов выдвигается Джо Байден.

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