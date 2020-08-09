05:58 (мск), источник: РИА Новости
В США объяснили переброску войск из Германии на восток
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Вывод войск США из Германии укладывается в стратегию сдерживания России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
«Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию — ред.)», — сказал Эспер в интервью Fox News.
По его словам, большинство союзников, с которыми он говорил, считают это «хорошим шагом».
Ранее Эспер сообщил, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. Штаб сил США в Европе планируется перенести из Германии в бельгийский Монс, проинформировал в свою очередь командующий силами США в Европе и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Сейчас в Монсе расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
После объявления о выводе войск из Германии США объявили об отправке в Польшу дополнительно одной тысячи военнослужащих помимо уже присутствующих там 4,5 военнослужащих США.
Инициатива по военному сдерживанию России финансируется конгрессом США на протяжении последних пяти лет. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе на ротационной основе.