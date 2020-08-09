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18:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выборы в Беларуси. Лукашенко утверждает, что Тихановская ему не конкурент, и грозит тем, кто «хочет мордобоя»

В Беларуси проходят президентские выборы. Избирательные участки по всей стране открыты с 8 до 20 часов по местному времени (совпадает с московским). Главным соперником правящего уже 26 лет президента наблюдатели называют Светлану Тихановскую.

Источник: Reuters

Согласно заявлению белорусского ЦИК, по состоянию на 12 часов, явка избирателей превысила 54%, что означает, что выборы признаны состоявшимися.

Русская служба Би-би-си ведет онлайн-трансляцию дня выборов в Беларуси.

И действующий президент, и бросившая ему вызов Светлана Тихановская уже проголосовали. После голосования Александр Лукашенко выступил перед журналистами, обрушившись с критикой на свою основную соперницу, а также на независимую прессу.

«Я не считаю этого человека главным конкурентом, это вы сделали ее главным конкурентом. Она искренне признается в том, что не понимает, куда попала и что делать», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

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Он также раскритиковал программу Тихановской, которая в случае победы на выборах планирует в течение полугода провести новые выборы президента с широким участием альтернативных кандидатов.

По словам Лукашенко, отдельные СМИ, которые работают в Беларуси, «хотят мордобоя», хотят «сломать, свергнуть власть, уколоть, оскорбить». «И перед вами я или кто-то на колени встанет… и будет целовать песок, по которому вы ходите? Не будет этого, вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону», — сказал глава государства, пригрозив, что те СМИ, которые будут пытаться ввергнуть страну в хаос, получат от него мгновенный ответ.

Светлана Тихановская проголосовала на избирательном участке в одной из школ на восточной окраине Минска. Собравшиеся возле участка сотни ее сторонников встретили ее бурными овациями.

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Проблемы с интернетом и задержания журналистов

В день голосования в Беларуси стали появляться проблемы с интернет-соединением. Накануне некоторые СМИ сообщили, что власти намерены полностью заблокировать сотовую связь и интернет.

Белорусские власти в свою очередь заявили о беспрецедентных DDoS-атаках «по внешним каналам» на сайты госорганов.

Корреспонденты Би-би-си также столкнулись с проблемами — в основном, при загрузке и передаче медиафайлов.

«В настоящее время мы наблюдаем перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузку каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины — сейчас работаем над этим», — сообщил заместитель гендиректора «Белтелекома» по техническим вопросам Вадим Шайбаков.

Кроме того, в Минске неизвестными людьми в штатском были задержаны журналисты телеканала «Дождь», приехавшие освещать выборы.

В воскресенье стало известно, что соратница Тихановской, жена бывшего претендента на участие в выборах Вероника Цепкало покинула Беларусь и находится в Москве. Сообщается, что она опасается уголовного преследования.

Всю предыдущую неделю в стране шло досрочное голосование. Такая норма предусмотрена белорусским законом, но критикуется правозащитниками и международными наблюдателями: по их мнению, это способ манипуляции итогами голосования.

По данным Центризбиркома, досрочно проголосовали 41,7% избирателей. В Минске, по этим же данным, досрочно проголосовал каждый третий, имеющий право голоса.

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Кандидаты и рейтинги

У Александра Лукашенко, бессменно занимающего пост главы государства с 1994 года и сейчас баллотирующегося на шестой срок, официально четыре соперника: Андрей Дмитриев, Сергей Черечень, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская.

Главным соперником правящего уже 26 лет президента наблюдатели называют Светлану Тихановскую, жену арестованного блогера Сергея Тихановского.

В субботу Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам с призывом воздержаться от насилия.

«Наша сила — в единстве и в любви к нашей стране, к нашим семьям», — сказала кандидат в своем видеообращении.

Она также обратилась к сотрудникам спецотрядов милиции и призвала их не подчиняться «преступным приказам», как она выразилась.

В субботу же, вскоре после публикации видеообращения, милиция задержала главу штаба Тихановской Марию Мороз.

Светлана Тихановская провела яркую агитационную кампанию, собирая в городах Беларуси многотысячные митинги. В ее поддержку объединили усилия и ресурсы предвыборные штабы банкира Виктора Бабарико и бывшего дипломата Валерия Цепкало.

Эксперты называли Бабарико и Цепкало реальными соперниками Лукашенко, но ЦИК не допустил их к участию в выборах.

Бабарико, до выдвижения в претенденты на президентский пост возглавлявший Белгазпромбанк, обвинен в финансовых преступлениях и находится в СИЗО КГБ. Вместе с ним были арестованы также его сын Эдуард и более 20 сотрудников Белгазпромбанка и работавших с банком компаний.

Валерий Цепкало покинул страну, заявив об угрозах в свой адрес и в адрес малолетних детей.

Реальные рейтинги кандидатов на пост президента Беларуси неизвестны: независимые социологические институты изгнаны из страны.

Наблюдатели и журналисты

На нынешних президентских выборах в Беларуси нет западных наблюдателей: БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ заявили, что белорусские власти не отправили им приглашения вовремя. Российский ЦИК также отказался направлять наблюдателей в Беларусь — приглашения от белорусских коллег Центризбирком России также не получил. Наблюдение осуществляет миссия СНГ и ряд представителей постсоветских республик.

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Независимых местных наблюдателей, даже аккредитованных Центризбиркомом, не пускают на избирательные участки, сообщают правозащитники. Белорусский Хельсинкский комитет обратился в генпрокуратуру, заявив, что из 181 зарегистрированного наблюдателя БХК на участки допустили только 15.

Правозащитники сообщают о многочисленных задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках в период досрочного голосования.

Белорусские выборы не смогут широко освещать иностранные СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, более 30 корреспондентов зарубежных СМИ не получили аккредитации в МИД: внешнеполитическое ведомство Беларуси ссылается на то, что из-за коронавируса комиссия по аккредитации не может проводить заседания.

Работа иностранных корреспондентов без аккредитации запрещена; 7 августа в Минске были задержаны и депортированы из Беларуси журналисты телеканала «Настоящее время», подававшие заявки на аккредитацию, но не получившие ответа.

По данным правозащитников, за два месяца предвыборной кампании силовики задержали более 50 журналистов местных и зарубежных СМИ и почти тысячу граждан в местах протестных акций.

За решеткой по обвинению в организации несанкционированных акций находятся политики Николай Статкевич и Павел Северинец.

Под административным арестом блогеры, анархисты, активисты уличных акций. Лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна» называет политзаключенными 25 арестованных; 24 из них — участники нынешней избирательной кампании.

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