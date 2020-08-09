Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Указано, что проект призван обеспечить материальное стимулирование медиков, оказывающих помощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью, а также улучшить качество медпомощи и снизить риски распространения инфекции.
Помимо того, правительство согласовало выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.
О том, что правительство России выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, стало известно 6 августа.
23 июня президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август. По словам главы государства, дополнительные выплаты также предусмотрены для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов-психологов.
19 июня Путин учредил новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.
12 июня кабмин принял проект распоряжения о финансовой поддержке медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.