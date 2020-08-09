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10:31 (мск), источник: Известия

Правительство одобрило выплаты медработникам за особо важные работы

Правительство России одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи больным коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщается на сайте кабинета министров.

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Источник: Известия

Указано, что проект призван обеспечить материальное стимулирование медиков, оказывающих помощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью, а также улучшить качество медпомощи и снизить риски распространения инфекции.

Помимо того, правительство согласовало выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.

О том, что правительство России выделит 14 млрд рублей регионам на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом, стало известно 6 августа.

23 июня президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август. По словам главы государства, дополнительные выплаты также предусмотрены для сотрудников социальных учреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов-психологов.

19 июня Путин учредил новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

12 июня кабмин принял проект распоряжения о финансовой поддержке медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

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