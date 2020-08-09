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12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по поводу задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян. В пятницу, 7 августа, у них состоялся телефонный разговор по инициативе господина Путина.

Источник: AP 2020

«С Путиным договорились разобраться по боевикам», — сказал господин Лукашенко журналистам после голосования на выборах президента (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он допустил, что эту ситуацию «может быть, третья страна спровоцировала».

«Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска», — сказал Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что Владимир Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие. Президент Белоруссии при этом заявил, что «никакие Вагнеры» не повлияют на отношения Белоруссии и России.

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При этом он заявил, то Белоруссия будет продолжать вести дела с Россией. «С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе», — сказал господин Лукашенко.

По его словам, во время телефонного разговора Владимир Путин сказал ему, что «мы в одной лодке».

Напомним, россияне были задержаны в Белоруссии 29 июля. В республике утверждают, что они являются бойцами «ЧВК Вагнера». Против россиян возбуждено уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Россия заявила, что задержанные являются сотрудниками ЧОПа и были в Белоруссии проездом.

Среди задержанных были участники конфликта в Донбассе. На Украине 28 из них обвиняются в терроризме. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Александра Лукашенко выдать их Киеву. Для разрешения ситуации в Белоруссию планируют пригласить генпрокуроров России и Украины.

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