13:10 (мск), источник: РИА Новости
ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися, проголосовали более 50%
МИНСК, 9 авг — РИА Новости. Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися, заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина.
«Более 54 процентов избирателей приняло участие в голосовании», — сказала она.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины из числа включенных в списки избирателей. Для избрания нужно набрать более половины голосов.
В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.
Избирательные участки закроются в 20:00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы