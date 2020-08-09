ЦИК признал состоявшимися выборы президента Белоруссии

Глава ЦИК добавила, что барьер в 50% не преодолен только в Минске. По последним данным, в столице явка составила 43%. «Но здесь тоже люди идут, подтягиваются и стоят в очередях», — сказала она (цитата по ТАСС). В Гомельской области явка составляет 66,06%, Могилевской — 63,25%, Витебской — 56,49%, Минской — 53,55%, Гродненской — 52,99%, Брестской — 50,3%.
Ранее ЦИК допускал введение вечером на участках пропускного режима в случае, если там будет большое скопление людей. По этой причине не исключено, что кто-то не сможет проголосовать.
До участия в выборах были допущены пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.
К 13:00 три кандидата — Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев — уже проголосовали. Также уже проголосовала представитель объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан страны, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании.
По итогам досрочных выборов явка составила рекордные 41,7%: на прошлых президентских выборах в 2015 году досрочно проголосовали 36,05% избирателей. В Белоруссии число избирателей составляет около 6,8 млн. В стране открыто 5767 участков, еще 44 находятся за ее пределами.
Сегодня в Белоруссии наблюдаются перебои с интернетом. С утра пользователи начали жаловаться на проблемы с работой Telegram, YouTube, Google-сервисов, мессенджеров. Руководство «Белтелекома» связывает это с зарубежным трафиком. Национальный центр реагирования на компьютерные инцидент сообщил о DDoS-атаках на сайты МВД и КГБ.