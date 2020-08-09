Явка на выборах президента Белоруссии превысила 73%

В Брестской области явка составила — 75,11%, в Витебской — 75,05%, в Гомельской — 81,87%, в Гродненской — 75,66%, в Минской — 72,30%, в Могилевской — 80,29%, в городе Минске — 58,73%.
Господин Ипатов отметил, что информация с зарубежных участков с учетом разницы часовых поясов поступит только завтра, 10 августа. «В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, ЦИК получит завтра к 15 часам. Они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться Центризбиркомом», — сказал замглавы ЦИК (цитата по «Инетрфаксу»).
Напомним, у посольства Белоруссии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах президента. Она растянулась почти на километр. Также очередь выстроилась и у посольства в Санкт-Петербурге. Наплыв избирателей наблюдают и в других странах, в частности у посольств в Варшаве и Праге.
До участия в выборах были допущены пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая.