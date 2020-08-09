Два сотрудничавших с Ruptly стрингера задержаны в Минске

«Два стрингера, сотрудничавшие с нашим видеоагентством Ruptly, были задержаны в Минске, когда снимали голосование на участках во время выборов президента. Спустя 10 часов после задержания они все еще не выходят на связь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным Ruptly, задержанные журналисты находятся в одном из РУВД Минска. «В чем их обвиняют, мы не знаем», — написала в своем канале в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Ранее стало известно, что в Минске задержаны корреспонденты телеканала «Дождь» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов.
Как сообщила телеканалу представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова, журналистов задержали, после того как они поговорили с ней на улице.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации с задержанием журналистов.
В Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости проходят выборы президента. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.