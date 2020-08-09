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20:11 (мск), источник: РИА Новости

Появились данные exit poll по президентским выборам в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзит-поллов. По предварительным данным, он набирает 79,7 процента голосов.

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные экзит-поллов. По предварительным данным, он набирает 79,7 процента голосов.

Как показали опросы, остальные кандидаты получают:

По состоянию на 18:00 в голосовании приняли участие 79,01 процента избирателей. Участки закрылись в 20:00.

О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>.

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