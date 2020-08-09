20:11 (мск), источник: РИА Новости
Появились данные exit poll по президентским выборам в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, свидетельствуют данные
Как показали опросы, остальные кандидаты получают:
По состоянию на 18:00 в голосовании приняли участие 79,01 процента избирателей. Участки закрылись в 20:00.
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