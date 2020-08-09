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20:32 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦИК Белоруссии: Лукашенко предварительно набрал 82% голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набирает 82,08% на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии, у Светланы Тихановской 6,98%, сообщила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. По ее словам, несколько минских участков продолжают работу из-за очередей, впервые в истории республики. Окончательные итоги выборов президента, по словам главы ЦИК, будут подведены в пятницу, 14 августа.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — сказала она.

В 22:00 госпожа Ермошина пообещала рассказать о первых результатах выборов. «Надеюсь, до 2 часов ночи нам удастся провести предварительные итоги выборов по всей стране», — сказала она.

Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.

Согласно данным экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов. Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов.

Ранее выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%. По данным на 18:00 явка составила 79%.

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