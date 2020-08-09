ЦИК Белоруссии: Лукашенко предварительно набрал 82% голосов

«Перед нами отчитались так называемые закрытые участки для голосования, но тоже не по всем регионам, а только по пяти», — сказала она.
В 22:00 госпожа Ермошина пообещала рассказать о первых результатах выборов. «Надеюсь, до 2 часов ночи нам удастся провести предварительные итоги выборов по всей стране», — сказала она.
Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов в президенты спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.
Согласно данным экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов. Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов.
Ранее выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%. По данным на 18:00 явка составила 79%.