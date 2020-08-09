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22:20 (мск), источник: Lenta.Ru

По всей Белоруссии начались акции протеста

В разных городах Белоруссии начались акции протеста, вызванные предварительными итогами президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал TUT.by.

Источник: AP 2020

В Могилеве ОМОН разгоняет людей, собравшихся в центре города. В Бресте протестующие встали напротив силовиков и скандируют: «Милиция с народом!». На месте задержали 10 человек.

Задержания также начались в Витебске, милиция перекрыла площадь Победы. Ранее сообщалось о задержаниях на избирательных участках в центре Минска.

Несколько сотен человек собрались на Советской площади в Гродно. На место приехали пожарные машины и ОМОН, которые начали выдавливать людей. Задержаны около 10 человек, люди пытаются спрятаться в костеле, передает «Радыё Свабода».

Ранее сторонники оппозиционного кандидата Светланы Тихановской призывали в случае ее поражения выйти на всеобщую забастовку, остановить работу предприятий и требовать честных выборов. Согласно первым результатам официальных экзитполов, Тихановская набрала 6,8 процента голосов. У действующего президента Александра Лукашенко 79,7 процента.

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