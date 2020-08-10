06:22 (мск), источник: Секрет Фирмы
Обвинённого в коррупции экс-короля Испании нашли в ОАЭ. Он живёт в номере за €11 000 в сутки
Бывший король Испании Хуан Карлос I, в начале августа покинувший страну
Журналисты испанской газеты ABC, отследившие перемещения беглого
По данным издания, 3 августа Хуан Карлос I вылетел на арендованном частном самолёте Bombardier Global 6500 из испанского города Виго. Спустя семь часов борт приземлился в аэропорту AZI (Al Bateen Executive Airport), используемом исключительно для приёма прилетающих в
Хуан Карлос I разместился в одном из шести президентских номеров, ночь в котором стоит около €11 000. По словам собеседников издания, бывший король останавливается в этом отеле уже не в первый раз.
Информацию о местонахождении Хуана Карлоса I также подтвердило издание Nius, опубликовавшее снимок похожего на испанского монарха человека, который сходит с трапа в аэропорту
О своём намерении уехать из Испании Хуан Карлоc I объявил 3 августа, после того, как прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении €65 млн, которые бывший король передал своей подруге Коринне
Хуан Карлоc I был королём Испании в течение 39 лет. В 2014 году в возрасте 76 лет он отрёкся от престола в пользу своего сына.