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02:05 (мск), источник: Известия

Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к силовикам и протестующим с призывом прекратить насилие, сообщает TUT.BY.

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Тихановская отметила, что милиция и военные также часть белорусского народа. При этом своих избирателей она попросила предотвращать провокации и не давать повод правоохранителям применять силу.

«Я знаю, что белорусы проснутся завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — сказала политик.

9 августа в Минске и других белорусских городах начались акции протеста сторонников оппозиции. На площади Победы в столице и на центральных улицах собрались несколько тысяч активистов. Позднее начались стычки с полицией, пострадал один боец внутренних войск Белоруссии и еще несколько человек. В городе произошло несколько мощных взрывов, милиция применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов, Светлана Тихановская — 8%, третье место занял «кандидат против всех».

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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