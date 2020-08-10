Большая часть протестующих разошлась из центра Минска

Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.
Силовики частично сняли ограничения движения и разблокировали некоторые улицы. Однако в разных частях центра города еще попадаются милицейские машины. Правоохранители через громкоговорители регулируют движение автомобилей, а также обращаются к последним протестующим с просьбой расходиться.
Столкновения вспыхнули в центре Минска после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы «Минск — город-герой». Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации были задействованы бойцы ОМОНа и внутренних войск.
Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями.
Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.
Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы.
Сообщалось, что, помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте.
Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.