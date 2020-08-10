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03:49 (мск), источник: РИА Новости

Большая часть протестующих разошлась из центра Минска

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов Минска, ситуация в целом возвращается в спокойное русло, передает корреспондент РИА Новости.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Больших групп протестующих в центре больше не видно, движение автомобилей частично восстановлено, однако из-за позднего времени машин мало.

Силовики частично сняли ограничения движения и разблокировали некоторые улицы. Однако в разных частях центра города еще попадаются милицейские машины. Правоохранители через громкоговорители регулируют движение автомобилей, а также обращаются к последним протестующим с просьбой расходиться.

Столкновения в Минске

Столкновения вспыхнули в центре Минска после окончания голосования на выборах президента Белоруссии. Первоначально протестующие собрались на площади Победы, у стелы «Минск — город-герой». Около полуночи силовикам удалось вытеснить оттуда толпу, заставив ее отступить по проспекту Машерова. Затем демонстрантов вытеснили и с проспекта. В спецоперации были задействованы бойцы ОМОНа и внутренних войск.

Ночью на протяжении нескольких часов по центру города перемещались многочисленные группы молодежи, вступая в стычки с правоохранителями.

Для разгона участников несанкционированных акций применялись водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.

Вся белорусская милиция перешла на усиленный вариант службы.

Сообщалось, что, помимо Минска, силовики задерживали нарушителей порядка в Витебске и Бресте.

Выборы президента Белоруссии прошли в воскресенье. Согласно первым данным exit poll, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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