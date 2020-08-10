09:36 (мск), источник: РБК
Как прошла ночь протестов в Белоруссии. Репортаж из Минска
Всю ночь в Минске продолжались акции протеста, для разгона которых силовики применили светошумовые гранаты.
Акции протеста в Минске начались около 22:00, спустя два часа после закрытия основной части избирательных участков и объявления предварительных результатов, гарантировавших победу Александра Лукашенко.
Выходить на улицы к этому времени призывали белорусские
Одной из главных точек сбора протестующих в Минске стала площадь у стелы «Минск — город-герой». Попасть туда к 23:00 стало невозможно — экипированный щитами ОМОН в три шеренги перерезал центр города на две части. Линия разделения между протестующими и белорусскими силовиками проходила в районе Дворца спорта — проспект Победителей и его продолжение, улица Ленина, были полностью перекрыты. Так образовались центры протестов в районе проспекта Машерова и около станции «Немига».
В районе Немиги протестующие перекрыли мост через реку Свислочь. Пробка протянулась по улице Максима Богдановича. Машины скорых и автобусы протестующие пропускали.
Вскоре к району моста стянулся ОМОН и вытеснил людей к мосту в сторону собора Сошествия святого духа. Туда же быстро подъехало подкрепление: из микроавтобусов вышли бойцы ОМОНа с ружьями, заряженными светошумовыми гранатами. Применять их сразу не стали: бойцы выбегали из машин, заставляя толпу убегать, после чего залезали обратно. Толпа, отходя, скандировала «милиция с народом» и «живе, Беларусь». От Немиги люди двинулись в сторону стадиона «Динамо».
В это же время протестующие пошли в сторону Немиги по Кальварской улице. За ними двигалась колонна автомобилей. На проспекте Независимости толпа (несколько тысяч человек, по оценкам корреспондента РБК) повернула обратно — с обеих сторон у вокзала и станции метро «Октябрьская» проспект был перекрыт ОМОНом.
У Немиги возвращающихся протестующих обстреляли светошумовыми гранатами, появилось облако слезоточивного газа, толпа рассеялась. Часть протестующих забросала дорогу ремонтными заграждениями. Рассредоточенные и уже малочисленные группы протестующих пытались спрятаться во дворах и под деревьями.
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Ситуация в Минске стала успокаиваться примерно к 3:00. Помимо Минска протесты проходили в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Жлобине, Лиде, Кобрине (там ОМОН опустил щиты под крики «милиция с народом»), Пинске и других городах.
9 августа были задержаны более 120 человек (по данным на 1:00 мск 10 августа), из них в Минске были задержаны 54 человека, в других городах Белоруссии — 77 человек, сообщил правозащитный центр «Весна». Среди них есть наблюдатели на избирательных участках, журналисты и активисты.
Светлана Тихановская выступила дважды за вечер — в первый раз выразила уверенность в том, что за нее проголосовало большинство, во второй — призвала силовиков остановить насилие.
Президент Лукашенко 9 августа выступил днем, он в течение часа отвечал на вопросы журналистов после того, как проголосовал. В частности, он гарантировал, что обстановка на выборах не выйдет
Явка на выборах уже к началу голосования 9 августа составила 41,7% — столько из 6,8 млн избирателей проголосовали досрочно (рекордная досрочная явка в истории Белоруссии).
К середине дня на участках в Минске и за рубежом начали выстраиваться очереди. Причиной была как высокая явка, так и предложенная оппозицией стратегия — голосовать ближе к вечеру, чтобы избежать возможных фальсификаций, на замедление процесса голосования могли сработать и эпидемиологические меры. Очереди у избирательных участков объясняются «антиковидными мероприятиями», желающим проголосовать приходилось соблюдать социальную дистанцию, чтобы «не создавать толчею», рассказал РБК справедливоросс Сергей Крючек из миссии наблюдателей от российской Госдумы.
Хотя не все участки еще закрылись, глава ЦИК Ермошина сразу после 20:00 огласила первые результаты — с участков, расположенных в медицинских учреждениях и воинских частях. В медучреждениях Александр Лукашенко получил 82,08%, в воинских частях — 93,71%. Тихановскую из голосовавших в медучреждениях поддержали 6,98%, в частях — 3,81%.
Также был опубликован результат национального экзитпола: согласно нему, действующий президент набирает 79,7% (опрос проведен молодежной лабораторией социологических исследований РСОО «БКМО» по заказу национального представительства Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Белоруссии 9 августа на 320 участках по всей стране, опрошены 12 340 человек).
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По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 9,9% пришедших на участки для голосования. Против всех выступили 6% избирателей. Явка, как отметила Ермошина, составила 84,23%: на выборы в общей сложности пришли 5,79 млн человек.
Из оппозиционной тройки, сложившейся вокруг допущенной к выборам Светланы Тихановской, в Минске в день выборов были она и Мария Колесникова, глава штаба арестованного в июле Виктора Бабарико. Вероника Цепкало, как стало известно днем в воскресенье, уехала из Белоруссии в Россию.
Тихановская и Колесникова проголосовали днем, после чего приехали в штаб Виктора Бабарико и до поздней ночи находились там. Перед вечерней
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Наблюдатели от российской Госдумы нарушений на выборах не заметили. В ЦИК Белоруссии в середине дня отмечали, что голосование проходит спокойно и без жалоб. Хотя в комиссию поступали жалобы на отказ допускать наблюдателей на участки, следует из размещенного на сайте ЦИК сообщения. В нем объясняется, что на этих выборах на участке могли присутствовать только пятеро наблюдателей, число которых было ограничено
Автор: Александр Атасунцев (Минск)
При участии: Полина Химшиашвили