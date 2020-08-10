Предварительные результаты голосования: Лукашенко — 80,23%, Тихановская — 9,9%

Как сообщила в ходе пресс-конференции глава белорусского ЦИКа Лидия Ермошина, еще трое кандидатов получили менее 2% голосов: Андрей Дмитриев набрал 1,04%, Анна Канопацкая — 1,68%, Сергей Черечень — 1,12%. Против всех кандидатов проголосовали 6,02% избирателей. Госпожа Ермошина отметила, что озвученные сегодня предварительные итоги выборов вряд ли изменятся.
«Лукашенко Александр Григорьевич — за него проголосовало 4 миллиона 652 тысячи человек, или 80,23%», — сказала глава ЦИКа. По ее словам, за Светлану Тихановскую отдали голоса 574 312 белорусов. Всего в голосовании приняли участие 5 млн 790 тыс. человек.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Предварительные результаты планировалось огласить около 02:00 по местному времени (совпадает с московским). После окончания голосования в стране начались протесты. Госпожа Ермошина сообщила, что около 01:00 сотрудники ЦИКа, занимавшиеся подсчетом голосов, были эвакуированы из Дома правительства в Минске.
«Итоги выборов буквально получались в ручном режиме в силу того, что центральная комиссия — по крайней мере, я с аналитиком, нас было только двое — в час ночи были эвакуированы из Дома правительства. Поэтому мы не принимали результаты, мы приняли их только сейчас, буквально накануне брифинга», — сообщила она.
По мнению главы ЦИКа, чтобы избежать давления на членов избиркомов, Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование.
В МВД заявили, что контролируют ситуацию с протестами. В ходе разгона демонстраций была применена спецтехника. Правозащитный центр «Весна» сообщил как минимум о 140 задержанных. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков и насилия против милиции. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы.