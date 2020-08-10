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15:12 (мск), источник: РБК

Зеленский призвал власти Белоруссии и протестующих к диалогу

По словам украинского президента, нарастание эскалации приведет к горьким последствиям, а сомнения в легитимности власти являются прямой дорогой к протесту.

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29
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29
фотографий

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Белоруссии и участников акций протеста к отказу от уличного насилия и открытому диалогу. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский высказал мнение, что жители Белоруссии пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. «Как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту», — заявил президент Украины.

По его словам, необходим максимально открытый, пусть и сложный диалог. «Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. Иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями», — написал Зеленский.

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Украинский президент также заверил, что его страна заинтересована в независимой и демократичной Белоруссии с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями.

В то же время созданное в Верховной раде Украины межфракционное парламентское объединение «За демократическую Беларусь» объявило о намерении внести в парламент проект постановления о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии.

«Имеющиеся факты правонарушений во время предвыборной кампании и собственно выборов свидетельствуют о полном несоответствии международным стандартам прозрачного, свободного и справедливого волеизъявления. Соответственно, мы призываем Верховную раду Украины не признавать результаты выборов президента Беларуси 2020 года», — заявил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, сообщает портал НВ.

Накануне в Белоруссии прошли шестые в истории страны президентские выборы. По официальным данным, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко, заручившийся поддержкой более 80% избирателей.

Недовольные предварительными итогами сторонники оппозиции в ночь на 10 августа вышли на улицы Минска и других городов страны. В результате столкновений протестующих с милицией пострадали десятки человек. Милиция при этом применила спецсредства.

По итогам ночи СК Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, пригрозив их участникам и организаторам длительными тюремными сроками.

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