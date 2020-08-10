11:47 (мск), источник: ТАСС
Путин поручил профинансировать возможность охвата вакцинацией от гриппа до 60% населения
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объеме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в
Также кабмину предстоит при формировании федерального бюджета на 2021−2023 годы в приоритетном порядке обеспечить выделение средств на поставки в медицинские организации лекарств, медицинских изделий, включая
Путин рекомендовал властям российских регионов организовать вакцинацию населения от гриппа бесплатно и без очередей, а также сформировать запас лекарств и средств индивидуальной защиты на предстоящий
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие
Также Путин рекомендовал властям регионов обеспечить формирование в аптеках и медучреждениях запаса лекарств, антисептиков и средств индивидуальной защиты, «необходимого для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
Доклад по этим вопросам президент ожидает до 30 августа, далее — раз в два месяца.
Кроме того, руководству регионов РФ рекомендовано обеспечить «проведение
Путин поручил сохранить в регионах на ближайшие осень и зиму резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом.
«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Федерации обеспечить с учетом мероприятий, осуществляемых в рамках исполнения ранее данных поручений, сохранение резерва специализированных коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в
Кроме того, глава государства поручил расширить применение «современных электронных технологий в сфере здравоохранения для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг, в целях предотвращения распространения респираторных инфекций и профилактики инфекционных заболеваний у граждан в период
Доклады по этим поручениям правительство должно предоставить президенту до 25 сентября 2020 года.