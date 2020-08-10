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12:03 (мск), источник: ТАСС

Тихановская не признает данные ЦИК по выборам президента. Она считает себя победителем

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признает обнародованные ЦИК предварительные результаты выборов главы государства. Она также заявила, что считает себя победителем на выборах.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы не признаем. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — сказала она в понедельник журналистам.

Тихановская отметила, что не видит оснований для своего ареста и не собирается покидать страну.

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«Я не вижу причин, почему должна быть арестована, и не собираюсь уезжать из Белоруссии», — заявила она на пресс-конференции в понедельник в Минске.

Разгон демонстраций

Шаги, предпринятые белорусскими властями при разгоне демонстраций, были несоразмерными. Такое мнение выразила в понедельник в беседе с журналистами кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

«Мы за мирные перемены. Меры, которые применила власть, были несоразмерными. Люди остались на участках, чтобы защитить свои голоса. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы такого больше не повторилось», — сказала она.

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