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13:22 (мск), источник: РИА Новости

После беспорядков в Белоруссии задержали три тысячи человек

МИНСК, 10 авг — РИА Новости. В Белоруссии задержали около трех тысяч участников беспорядков, сообщил пресс-секретарь МВД республики в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Из них порядка тысячи — в Минске и более двух — в других регионах страны, уточнил он.

Всего в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторых из них госпитализировали.

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Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия избирательных участков в столице республики и других городах начались массовые несанкционированные акции протеста.

Недовольные организацией и результатами голосования граждане вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Согласно предварительные данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, на втором месте — Светлана Тихановская с восемью процентами.

При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают официальные результаты. По словам ее представителей, данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70−80 процентов.

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