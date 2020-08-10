Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — заявил господин Лукашенко на встрече с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым (цитата по БелТА).
По его словам, сами выборы — это праздник. «Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью», — сказал Александр Лукашенко.
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК заявил, что, по предварительным данным, за действующего президента страны Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 9,9%. Явка составила 84,23%.
Вчера после выборов в Белоруссии начались массовые протесты, которые сопровождались массовыми задержаниями и применением силы. В МВД республики заявили, что задержаны около 3 тыс. человек, пострадали более 50 гражданских и 39 милиционеров. Следствие возбудило уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милицейским. Правозащитники сообщали об одном погибшем, но власти это отрицают.