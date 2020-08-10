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15:27 (мск), источник: Ведомости

Захарова призвала Зеленского не давать советы Белоруссии

Украинским политикам с их опытом госпереворотов не следует что-либо советовать Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в Facebook, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее высказался о ситуации в стране, где после оглашения промежуточных результатов президентских выборов начались акции протеста.

Источник: РИА "Новости"

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной», — написала Захарова.

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По ее словам, выполнение минских договоренностей могло бы продвинуться, если бы заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии. Захарова подчеркнула, что Белоруссия «разберется сама, как ей жить».

Ранее Зеленский призвал власти и оппозицию Белоруссии к диалогу и отказу от уличного насилия. Он отметил, что Киев и он лично «крайне заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была по-настоящему независимой и демократической страной».

Голосование на выборах президента Белоруссии прошло 9 августа. Вечером того же дня в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки.

В Минске между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. МВД Белоруссии сообщило о задержании около 3000 человек.

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