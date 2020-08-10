17:21 (мск), источник: Ведомости
Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на
По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко — 80,08%, передает портал tut.by.
Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская — 9,9%.
9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.
Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения.