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17:21 (мск), источник: Ведомости

Соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома. По данным агентства, Тихановская требует признать недействительными результаты выборов. Она также настаивает на проведении повторного подсчета голосов или повторного голосования на ряде участков.

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По последним официальным данным, за Тихановскую отдали голоса 10,09% избирателей, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко — 80,08%, передает портал tut.by.

Этот результат немного отличается от предварительных данных ЦИК Белоруссии: действующий президент республики Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, Тихановская — 9,9%.

9 августа в Белоруссии прошло голосование на выборах президента. Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах. В ее штабе подчеркнули, что готовы к продолжительным протестам, требуя мирной передачи власти.

Вечером после голосования в Минске и в ряде других регионов страны начались беспорядки. В столице республики между протестующими и бойцами ОМОНа произошли многочисленные столкновения. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила о 3000 задержанных по итогам протестов.

Лукашенко побеждает на выборах на фоне беспорядков
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18:05 (мск)© Ньюстюб
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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