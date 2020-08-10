Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Ранее в понедельник сообщалось, что четверо ливанских министров подали в отставку на фоне протестов.
В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией.
Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, в результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали.
Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.