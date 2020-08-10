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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Правительство Ливана решило уйти в отставку после массовых протестов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Правительство Ливана, против которого в последние дни проходили массовые акции протеста, решило подать в отставку, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения Хамада Хасана.

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фотографии

Ранее в понедельник сообщалось, что четверо ливанских министров подали в отставку на фоне протестов.

В конце прошлой недели в Бейруте демонстранты призывали правительство уйти в отставку. По их мнению, именно власти несут ответственность за взрывы, произошедшие ранее в августе в порту Бейрута, так как не обеспечили правильные условия хранения там груза нитрата аммония. Акции протеста сопровождались столкновениями с полицией.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. По последним данным, в результате катастрофы погибли около двухсот человек, примерно 6 тысяч пострадали.

Взрывной волной было разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывной удар ощутили даже на Кипре.

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