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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Иран отказался платить Украине за сбитый самолет

Иран отказывается платить Украине компенсацию за сбитый Boeing 737−800 компании «Международные авиалинии Украины». Об этом сообщил глава Центрального страхования республики Голамреза Солеймани, передает Reuters.

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«Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти компании и должны выплатить компенсацию», — заявил он. Reuters отмечает, что Солеймани имел в виду компенсацию за крушение самолета, а не за гибель его пассажиров. Пока что европейские страховые компании не давали комментариев по этому поводу.

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При этом 30 июля Тегеран согласился выплатить компенсацию за сбитый украинский самолет. Тогда сообщалось, что переговоры по выплатам за погибших украинцев продолжатся.

12 июля организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад, посвященный расследованию катастрофы украинского Boeing. В нем говорилось, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО) сбил лайнер по ошибке: незадолго до происшествия его переместили, а перенастройку данных не провели из-за человеческой ошибки. Это якобы и привело к погрешности в данных при обнаружении самолета.

Boeing 737−800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.

Следите за развитием темы Крушение украинского самолета в Иране
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