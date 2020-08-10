Второй вечер протестов в Беларуси: в центре Минска вновь много милиции и автозаки
В Беларуси снова начались задержания. К стелле «Минск — город-герой» в центре Минска снова стягиваются автозаки. Оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская вошла в здание Центризбиркома и уже три часа не выходит на связь.
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На этом фоне, сообщает РИА Новости, в городе начались задержания. По информации агентства задержаны три человека. Официального подтверждения информации пока нет. Агентство Рейтер также сообщает, что его сотрудник стал свидетелем задержания нескольких человек в Минске.
В столицу были стянуты большие силы милиции и спецслужб; при разгоне демонстраций ОМОН применял слезоточивый газ, пластиковые пули и светошумовые гранаты.
По данным властей, травмы получили около 90 человек, в том числе 39 сотрудников милиции. Оппозиционеры и независимая пресса говорят о многих десятках раненых и избитых омоновцами, но точных цифр не называют.
Источник:GETTY IMAGES
В отличие от выборов 2006 и 2010 года, когда протесты оппозиции тоже были подавлены силой, в этот раз стихийные демонстрации были не только в Минске, но и в нескольких других городах страны.
Главный соперник Лукашенко, Светлана Тихановская, заявила в понедельник, что не признает официальные результаты выборов, и осудила власти за чрезмерное и неоправданное, по ее мнению, применение силы.
При этом Тихановская еще раз заявила, что выступает исключительно за ненасильственные действия.
«Мы за мирные перемены. Власть должна подумать, как мирным способом передать власть. У них же единственный способ — насилие над белорусами. Я была уверена, что они не пойдут на такой шаг. Мы будем делать все, чтобы такого не повторилось. Я выражаю поддержку и призываю пострадавших обращаться в штабы», — цитируют агентства Светлану Тихановскую.
Тихановская и объединившиеся вокруг нее оппозиционеры говорят, что официальные результаты выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Тихановская — 9,9%, грубейшим образом подтасованы. Они полагают, что настоящий результат должен быть прямо противоположным.
Оппозиционеры ссылаются на данные своего проекта альтернативного подсчета голосов «Голос», а также на протоколы нескольких избирательных участков, где оппозиционные и независимые наблюдатели добились фиксации настоящего соотношения голосов и где Тихановская победила с большим преимуществом.
Оппозиция также говорит о подтасовке результатов предварительного голосования: по официальным данным, в нем приняли участие почти 42% избирателей, а это, по мнению оппозиционеров, совершенно нереалистичная цифра.
Получить независимые достоверные данные об уровне поддержки Лукашенко не представляется возможным: в Белоруссии запрещены независимые социологические опросы.
Кроме того, в стране серьезно ограничена работа наблюдателей на выборах; перед выборами и в день голосования власти продолжали задерживать активистов оппозиции, а также задержали и выслали (официально — за отсутствие аккредитации) две команды журналистов из независимых зарубежных русскоязычных изданий.
Александр Лукашенко в понедельник в очередной раз заявил, что белорусской оппозицией руководят из-за рубежа.
«Одна из линий этих кукловодов — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом оппозиции, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию в СМИ, чтобы увидели, чего они хотят», — цитируют Лукашенко агентства.
До выборов Лукашенко неявно обвинял в попытках свергнуть его некие силы из России.
Главным соперником Лукашенко на выборах изначально считался глава белорусского дочернего банка российского «Газпромбанка». Лукашенко заявлял, что предвыборная кампания Бабарико финансируется из России. В июне против Бабарико было возбуждено уголовное дело, и он до сих по сидит под арестом, в регистрации кандидатом ему было отказано.
В ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, которые, как утверждает КГБ Белоруссии, являются наемниками из частной военной компании Вагнера и были засланы в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. Осязаемых доказательств этого утверждения белорусские власти тоже пока не предъявили.
В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера
Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции после того, как были арестованы два потенциальных соперника Лукашенко на выборах: Бабарико и муж Светланы, известный блогер Сергей Тихановский.
Еще один потенциальный кандидат, бывший посол в США и бывший помощник Лукашенко по науке и технологиям Валерий Цепкало, в июле бежал из страны после того, как правоохранительные органы начали официальную проверку по неким будто бы имеющимся у них сведениям о совершенных Цепкало преступлениях. До того Валерию Цепкало было отказано в регистрации кандидатом в президенты.
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