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20:23 (мск), источник: Коммерсантъ

КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении покушения на Тихановскую

На кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение, сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик. Он добавил, что покушение предотвращено.

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«Из так называемого объединенного штаба (оппозиции.— “Ъ”) была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — сказал он в эфире телеканала ОНТ (цитата по ТАСС).

По словам главы КГБ, сразу после этого правоохранительные органы перехватили сообщение о том, что «нужна сакральная жертва». Господин Вакульчик добавил, что отправитель сообщения уже установлен и в ближайшее время будет задержан.
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«Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — сказал он.

Несколько часов назад штаб Светланы Тихановской сообщил, что политик не будет принимать участие в акциях протеста из-за возможных провокаций. Сегодня, 10 августа, в Минске и других крупных городах Белоруссии люди уже начали выходить на улицы. Центральные улицы некоторых городов, в том числе столицы, перекрыты силовиками. В Минске начались задержания.

Протесты, прошедшие накануне, сразу после закрытия избирательные участков, продолжались несколько часов. Для разгона протестующих милиция применяла светошумовые гранаты и резиновые пули. МВД Белоруссии сообщило о почти 100 пострадавших и 3 тыс. задержанных. СК Белоруссии возбудил уголовные дела о массовых беспорядках.

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13:20 (мск)© Ньюстюб
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Газета.РуТАСС
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Источники трансляции: Газета.Ру, ТАСС
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