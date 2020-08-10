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21:10 (мск), источник: Daily Storm

Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии

Они покинули изолятор на улице Окрестина в Минске.

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фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Журналисты Daily Storm Антон Старков, Дмитрий Ласенко и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены в Белоруссии. Как сообщил Антон Старков, они покинули территорию изолятора, где находились после задержания в ночь на 10 августа в центре Минска во время акций против избрания Александра Лукашенко президентом страны.

Старков, Ласенко, и Пегов находятся в сопровождении сотрудников российского консульства. Им выдали их вещи и документы.

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ТАССГазета.Ру
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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