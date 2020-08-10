21:10 (мск), источник: Daily Storm
Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии
Они покинули изолятор на улице Окрестина в Минске.
Журналисты Daily Storm Антон Старков, Дмитрий Ласенко и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов освобождены в Белоруссии. Как сообщил Антон Старков, они покинули территорию изолятора, где находились после задержания в ночь на 10 августа в центре Минска во время акций против избрания Александра Лукашенко президентом страны.
Старков, Ласенко, и Пегов находятся в сопровождении сотрудников российского консульства. Им выдали их вещи и документы.