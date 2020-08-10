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22:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская пропала

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская пропала. Об этом сообщает Telegram-канал Euroradio со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

Источник: Reuters

По ее словам, смартфон Тихановской работает, но она не отвечает на звонки. В объединенном штабе оппозиции до сих пор не знают, где она.

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Ранее сообщалось, что Тихановская беспрепятственно покинула здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), где она провела около трех часов. «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный вход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении, идет речь», — сказала Красулина.

В Белоруссии уже второй день идут уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов. Она собиралась прийти сегодня на митинг, но в штабе приняли решение не пускать ее, рассказала «Ленте.ру» Анна Красулина.

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Во время уличных столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействован военный спецназ. По официальным данным, за минувшую ночь пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских, есть неофициальные сообщения об убитых.

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