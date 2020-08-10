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10 августа, источник: Life.ru

Штаб Тихановской заявил, что она вышла на связь

С политиком всё в порядке.

Источник: Reuters

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь после сообщений об удержании в Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил её штаб в телеграм-канале «Страна для жизни», который используется для коммуникации с избирателями.

— С ней всё хорошо, — отметили в штабе.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Сама Тихановская не признаёт предварительные итоги голосования, которые озвучила ЦИК, и считает себя победителем выборов.

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