10 августа, источник: Life.ru
Штаб Тихановской заявил, что она вышла на связь
С политиком всё в порядке.
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вышла на связь после сообщений об удержании в Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил её штаб в
— С ней всё хорошо, — отметили в штабе.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Сама Тихановская не признаёт предварительные итоги голосования, которые озвучила ЦИК, и считает себя победителем выборов.