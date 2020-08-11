03:29 (мск), источник: Известия
Пособие на вырост: в Минтруде обсуждают изменение размера выплат на детей
Существующая помощь не позволяет части семей выбраться
Со следующего года пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, может быть увеличено. Поправки в законодательство разрабатывает Минтруд, выяснили «Известия». Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до 11−12 тыс. рублей в месяц. Это может стать существенным подспорьем для многодетных семей, составляющих большую часть малоимущих в стране, считают эксперты.
В ряде случаев ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет в нынешнем размере оказалось недостаточно для того, чтобы вывести семью из бедности (то есть среднедушевые доходы всё равно оставались ниже прожиточного минимума), рассказали «Известиям» в
Минтруд готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат, отметили в
Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае на малыша оговоренного возраста можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей (для расчета чиновники используют показатели за II квартал прошлого года).
Суммы различаются в зависимости от региона. Например, в Карелии пособие составляет 6583 рубля, в Ростовской области — 5549 рублей, в Алтайском крае — 5101 рубль, в Мордовии — 4721 рубль. В среднем по стране выплата составляет 5,5 тыс. рублей. Если детей несколько, пособие назначается на каждого. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы.
По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей. Есть основания предполагать, что
Большую часть малоимущих семей составляют многодетные. Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них.
— Во многих регионах уже работают программы поддержки. Например, в Москве семьи дошкольников получают региональное пособие, в Сахалинской области ежемесячное пособие на каждого ребенка выплачивается всем многодетным семьям, но во многих регионах на такие пособия средств нет. Эту ситуацию федеральные выплаты во многом исправят, — рассуждает Сергей Рыбальченко.
Что касается территориального распределения средств, то значительная часть помощи уйдет в регионы
Увеличение выплат на детей всегда можно считать целесообразным решением, отметил, в свою очередь, завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов.
Увеличение пособия в два раза, до 11−12 тыс. рублей в среднем по стране, конечно, не решит всех проблем и не станет панацеей от бедности, но будет явным подспорьем для семейного бюджета. Это особенно важно в тех регионах страны, где данная сумма весьма существенна для семейного бюджета.
По его мнению, пособия стоит платить не только малоимущим семьям, а всем, где есть дети до семи лет. В стране всего около 25 млн детей, около трети из них — дошкольники.
— Часть расходов можно возложить на региональные бюджеты, это не станет обременением. При этом позволит сохранить социальную стабильность в стране и повысить доверие к власти, — полагает Руслан Абрамов.
Ранее россияне получили право на две единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет в связи с пандемией по 10 тыс. рублей каждая. Также были перечислены ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до трех лет. Кроме того, родителям положены дополнительные средства, если они потеряют работу. После официальной регистрации в центре занятости сверх пособия можно получить доплату 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Воспользоваться этим правом может только один родитель, даже если работу потеряли оба.