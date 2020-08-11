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03:29 (мск), источник: Известия

Пособие на вырост: в Минтруде обсуждают изменение размера выплат на детей

Существующая помощь не позволяет части семей выбраться из-за черты бедности.

Источник: Известия

Со следующего года пособие на детей от трех до семи лет, которое получают малоимущие семьи, может быть увеличено. Поправки в законодательство разрабатывает Минтруд, выяснили «Известия». Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тыс. рублей в среднем по стране до 11−12 тыс. рублей в месяц. Это может стать существенным подспорьем для многодетных семей, составляющих большую часть малоимущих в стране, считают эксперты.

Половинки недостаточно

В ряде случаев ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет в нынешнем размере оказалось недостаточно для того, чтобы вывести семью из бедности (то есть среднедушевые доходы всё равно оставались ниже прожиточного минимума), рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Поэтому министерство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году», сообщили в ведомстве. О каких именно изменениях идет речь, там не уточнили.

В начале года президент во время послания Федеральному собранию говорил, что если новых выплат не хватит для вывода семей из бедности, то со следующего года возможно увеличение размера пособий до прожиточного минимума, то есть вдвое больше нынешнего.
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Минтруд готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат, отметили в пресс-службе ведомства. Порядок назначения пособий уже утвержден постановлением правительства № 384 от 31 марта и распространяется на всю страну, добавили в министерстве.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. В этом случае на малыша оговоренного возраста можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей (для расчета чиновники используют показатели за II квартал прошлого года).

Суммы различаются в зависимости от региона. Например, в Карелии пособие составляет 6583 рубля, в Ростовской области — 5549 рублей, в Алтайском крае — 5101 рубль, в Мордовии — 4721 рубль. В среднем по стране выплата составляет 5,5 тыс. рублей. Если детей несколько, пособие назначается на каждого. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы.

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Подспорье

По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей. Есть основания предполагать, что из-за коронакризиса число получателей выплат вырастет, считает председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко. Однако оценить, скольким семьям пособие в нынешнем размере не позволяет преодолеть бедность, проблематично: государственная статистика по этому вопросу недостаточно детализирована и публикуется с лагом в два года (то есть исследование с данными в том числе о детской бедности в 2018 году выпущено в этом).

Большую часть малоимущих семей составляют многодетные. Сегодня до половины из всех многодетных семей в России живут за чертой бедности. В первую очередь увеличение пособия будет подспорьем именно для них.
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— Во многих регионах уже работают программы поддержки. Например, в Москве семьи дошкольников получают региональное пособие, в Сахалинской области ежемесячное пособие на каждого ребенка выплачивается всем многодетным семьям, но во многих регионах на такие пособия средств нет. Эту ситуацию федеральные выплаты во многом исправят, — рассуждает Сергей Рыбальченко.

Что касается территориального распределения средств, то значительная часть помощи уйдет в регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, предположил эксперт. Здесь доля многодетных семей выше и ниже доходы, пояснил он. Примерно до двух третей бедных проживают в сельской местности и малых городах с численностью до 50 тыс. жителей — соответственно, в первую очередь повышенное пособие будет наиболее ощутимо именно там, добавил Сергей Рыбальченко.

Увеличение выплат на детей всегда можно считать целесообразным решением, отметил, в свою очередь, завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов. Во-первых, это повышает статус и имидж страны как социального государства, уточнил он. Во-вторых, в сложных экономических условиях пандемии, когда много граждан лишилось работы, это особенно важно, считает специалист.

Увеличение пособия в два раза, до 11−12 тыс. рублей в среднем по стране, конечно, не решит всех проблем и не станет панацеей от бедности, но будет явным подспорьем для семейного бюджета. Это особенно важно в тех регионах страны, где данная сумма весьма существенна для семейного бюджета.

По его мнению, пособия стоит платить не только малоимущим семьям, а всем, где есть дети до семи лет. В стране всего около 25 млн детей, около трети из них — дошкольники.

— Часть расходов можно возложить на региональные бюджеты, это не станет обременением. При этом позволит сохранить социальную стабильность в стране и повысить доверие к власти, — полагает Руслан Абрамов.

Ранее россияне получили право на две единовременные выплаты на детей от трех до 16 лет в связи с пандемией по 10 тыс. рублей каждая. Также были перечислены ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте до трех лет. Кроме того, родителям положены дополнительные средства, если они потеряют работу. После официальной регистрации в центре занятости сверх пособия можно получить доплату 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Воспользоваться этим правом может только один родитель, даже если работу потеряли оба.

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