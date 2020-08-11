01:23 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил о стрельбе около Белого дома
ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Ранее президент США неожиданно прервал
Президент США Дональд Трамп вернулся в зал брифингов и подтвердил, что около Белого дома произошла стрельба.
«Произошла стрельба за пределами Белого дома, [ситуация] под контролем. Спасибо Секретной службе за то, что делает очень эффективную работу», — сказал он в понедельник журналистам. «Кое-кого доставили в больницу, я не знаю о состоянии этого человека», — уточнил Трамп и добавил, что госпитализированный был ранен Секретной службой.
Ранее в понедельник Трамп неожиданно прервал