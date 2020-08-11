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10:47 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду

Необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности, указал председатель КНР.

Источник: AFP 2020

ТАСС, 11 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило во вторник агентство «Синьхуа».

«Несмотря на то, что год за годом мы собираем [крупные] урожаи зерна, по-прежнему необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности», — отметил китайский лидер, назвав привычку к расточительству в пище «печальной и шокирующей».

Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия. «Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и [меры] по просвещению [граждан], а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью», — пояснил председатель КНР.

Согласно агентству, Си Цзиньпин неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.

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