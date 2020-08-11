10:47 (мск), источник: ТАСС
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Необходимо с сознательностью относиться к продовольственной безопасности, указал председатель КНР.
ТАСС, 11 августа. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сограждан проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи. Об этом сообщило во вторник агентство «Синьхуа».
«Несмотря на то, что год за годом мы собираем [крупные] урожаи зерна,
Параллельно с этим глава Китая подчеркнул необходимость усиления законодательной базы и надзора, принятия эффективных мер, а также создания долгосрочного механизма для эффективной борьбы с растратой продовольствия. «Необходимо укрепить разъяснительную деятельность и [меры] по просвещению [граждан], а также взрастить привычку экономить и сделать так, чтобы общество считало расточительство постыдным и гордилось бережливостью», — пояснил председатель КНР.
Согласно агентству, Си Цзиньпин неоднократно призывал население к экономности в потреблении пищи, а также резко выступал против растраты продуктов питания.