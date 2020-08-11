Представитель Тихановской заявила, что ее вывезли из страны власти Белоруссии

«У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива», — сказала Ковалькова.
Она также сообщила, что выезд Тихановской «позволил освободить Марию Мороз (начальника ее штаба, задержанную ранее в Белоруссии — ИФ), которая была заложницей в этой ситуации». «Они уехали вместе», — уточнила Ковалькова. При этом она констатировала, что «в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы».
Позднее Ковалькова в интервью агентству «Интерфакс-Запад» подтвердила, что, по ее мнению, «Светлана приняла решение уехать из страны под давлением белорусских властей».
«До ее похода в ЦИК (для подачи жалобы о непризнании результатов выборов — ИФ) ни о каком отъезде не шло речи», — подчеркнула она.
Доверенное лицо утверждает, что в ЦИКе с Тихановской проводил беседу «представитель власти», которого Ковалькова отказалась назвать. «Я не могу сейчас назвать (собеседника Тихановской — ИФ), но это был представитель власти», — сказала она.
Ковалькова считает, что «в этой ситуации у Светланы уже не было выбора». При этом она еще раз подчеркнула, что «Тихановская не планировала покидать Беларусь». По ее словам, в течение дня Тихановская сделает заявление, в котором объяснит причины своего отъезда из Белоруссии в Литву.
Ранее во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс написал в твиттере, что Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.
В понедельник, 10 августа, глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что из-за опасения провокаций и покушения на жизнь Тихановской ведомством было выделено 120 подготовленных сотрудников для охраны объединенного штаба в день выборов президента страны.
«Накануне вечером из так называемого объединенного штаба нами была получена информация о том, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской. Буквально перед этим ГУБОПиК МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватил сообщение: нужна сакральная жертва», — заявил Вакульчик в эфире телеканала ОНТ. «Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — уточнил он.
Согласно предварительным итогам, обнародованным Центризбиркомом Белоруссии, в ходе голосования на выборах президента страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,21%, Сергей Черечень — 1,15%. Против всех проголосовали 4,6% избирателей.
В Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур, которые продолжались до глубокой ночи. 10 августа СК Белоруссии возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.