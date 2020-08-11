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11:38 (мск), источник: RNS

Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:35 MSK, 11.08
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Источник: Пресс-служба Президента России

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин.

В ходе совещания глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что зарегистрированная вакцина является одной из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность.

20 июля Минобороны России сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной совместно военным ведомством и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, сообщала газета «Красная звезда». В исследовании приняли участие 38 добровольцев. Испытания подтвердили безопасность препарата. Сообщалось, что у всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к инфекции.

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