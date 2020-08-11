Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — сказал Путин.
В ходе совещания глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что зарегистрированная вакцина является одной из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность.
20 июля Минобороны России сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от нового коронавируса, разработанной совместно военным ведомством и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, сообщала газета «Красная звезда». В исследовании приняли участие 38 добровольцев. Испытания подтвердили безопасность препарата. Сообщалось, что у всех добровольцев после вакцинации выработался иммунитет к инфекции.