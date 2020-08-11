12:38 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
«От того, что несколько десятков человек подралось с ОМОНом, режим не рухнет»
Максим Саморуков — о том, к чему могут привести протесты в Белоруссии.
Светлана Тихановская покинула Белоруссию. Сейчас она находится в Литве, сообщил глава МИДа страны Линас Линкявичюс. По его словам, бывший кандидат в президенты Белоруссии накануне была задержана на семь часов. По официальным данным, Тихановская заняла на выборах второе место и набрала чуть больше 10% голосов. Позже она заявила, что не признает результаты и подала жалобу в ЦИК. Тихановская и ее штаб не стали призывать людей к активным протестам. Там объяснили это желанием показать мирный характер оппозиции. Массовые акции в стране продолжаются второй день подряд. Белорусские СМИ сообщали о многочисленных стычках протестующих с силовиками. ОМОН применил слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Своим мнением о ситуации в Белоруссии в эфире «Ъ FM» поделился заместитель главного редактора CARNEGIE.RU Максим Саморуков.
— Как вы думаете, почему Светлана Тихановская
—Я думаю, что там изначально не было
И те, кто бывают в штабе оппозиции, говорят, что там все очень спонтанно, очень не организовано и никакого представления о том, что им делать, как им делать, нет, потому что всю эту структуру обезглавили еще до того, как голосование началось.
— Но сейчас Светлана Тихановская так или иначе является лидером движения. Как вы считаете, то, что она в Литве, — это усиливает или ослабляет протестное движение в Белоруссии?
— Я думаю, конечно, это ослабляет протестное движение.
То, что мы видим сейчас в Белоруссии: есть достаточный уровень недовольства, когда люди готовы идти драться с ОМОНом; но в минимальной степени скоординировать этот протест, выработать
— Но Александр Лукашенко утверждает, что есть координаторы, и он даже назвал страны, где они находятся. Это все блеф?
— Нет, Лукашенко всегда смотрит на мир со своей конспирологической точки зрения, и координаторы у него есть у всего. Что бы ни случилось в Белоруссии, это
— Светлана Тихановская говорит, что результаты она не признает, что она избранный президент, и предлагает Александру Лукашенко мирно передать ей власть. Как, на ваш взгляд, она собирается это реализовывать?
— Я думаю, никак не собирается. Что она еще может сказать, что она все признает и согласна с результатами? Она же не может такого сказать. Она говорит, что ей в голову приходит, потому что результаты, понятное дело, сфальсифицированы, она же не может сказать, что это результаты реальные.
Понятно, что девушка, которую несколько недель назад никто не знал, которая не появлялась ни на одном центральном канале, у которой нет никаких структур, организаций, за которой ничего нет, не может набрать 80% на выборах в стране, где мощнейший админресурс, где куча людей зависит от государства, где половина рабочей силы занята в госсекторе и зависима от государства вдвойне. Этого не может быть. Она, скорее всего, набрала несколько больше, чем ей нарисовали, а Лукашенко набрал несколько меньше, чем ему нарисовали. Но это все равно не пропорции 15% на 80%, как утверждают некоторые оппозиционеры.
— Она останется за границей или вернется в страну?
— Не знаю, я думаю, что, может быть, сейчас ситуация немножко успокоится, потому что, кроме как успокоения, я не вижу другого выхода. Самых буйных протестующих уже постепенно задерживают и арестовывают. Люди устают лезть под дубинки. Никакой понятной цели, ради чего, у них нет. Постепенно все затихнет, недовольство выплеснется во все эти митинги, а дальше, может, она и вернется.
Я думаю, что он постарается соблюсти, по крайней мере, формальные требования к выборам, что кандидаты, за которых проголосовали, спокойно себе дальше живут и работают, и никто их никуда не сажал, не убивал, не репрессировал, просто чтобы не давать формальных, по крайней мере, оснований для западных санкций. Поэтому я думаю, что она может и вернуться назад через некоторое время, никто ее особо преследовать не будет.
— Вы говорите, координаторов нет, но мы видим, что в
— Конечно,
— То есть то, что
— Это было в провинциальных городах, потому что Лукашенко явно не ожидал такой волны недовольства, и он сконцентрировал все свои силовые ресурсы в Минске.
Беседовал Марат Кашин