Правительство само будет утверждать правила русской орфографии

Также правительство будет утверждать правила орфографии и пунктуации. Все эти решения чиновники будут принимать по рекомендациям правительственной комиссии по русскому языку.
Ранее правила русского языка и списки рекомендованных словарей и грамматик утверждало Минобрнауки, а после его разделения в 2018 году — Министерство просвещения.
Еще одним постановлением Мишустин образовал комиссию по русскому языку и утвердил положение об этой комиссии. Возглавит ее министр просвещения Сергей Кравцов. В нее могут войти ученые, эксперты, чиновники и общественные деятели, состав будет утверждаться правительством.
Комиссия будет анализировать и совершенствовать действующие нормы русского языка, правила русской орфографии и пунктуации, выявлять проблемы сохранения и защиты русского языка и смотреть, как обстоят дела с языками народов России. В ее ведении также будет экспертиза словарей и грамматик и разработка требований к их составлению.