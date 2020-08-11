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13:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская призвала белорусов разойтись по домам

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к гражданам, призвав их разойтись по домам. Видеозапись опубликовал Telegram-канал БЕЛТА.

Источник: Reuters

Она поблагодарила белорусов за участие в выборах главы государства и призвала их уважать законы.

«Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — сказала политик.

Тихановская покинула Белоруссию под давлением. Сейчас она находится в безопасности Литве. Политик призналась, что ее поставили перед выбором. При этом ее доверенное лицо Ольга Ковалькова рассказала, что отъезд Тихановской позволил освободить начальника штаба политика Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

По словам доверенного лица кандидата Ольги Ковальковой, в «заложниках продолжает находиться часть команды». «У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива», — сказала Ковалькова.

10 августа Тихановскую удерживали в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК). «Потом Светлана вышла. Сказала адвокату, что она приняла решение, и попрощалась с ним. Ее вывели через черный ход. Хотя она не уточнила, о каком принятом решении идет речь», — сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

В Белоруссии второй день продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Тихановская — менее 10 процентов.

Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
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