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13:37 (мск), источник: Интерфакс

Шульман сочла неуместным сравнение белорусских протестов с майданом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Протестные выступления в Белоруссии с момента проведения голосования на президентских выборах не дают оснований для сравнения с украинскими событиями 2013−2014 года, так как не имеют геополитического позиционирования, считает российский политолог Екатерина Шульман.

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«Чего нет в нынешнем протесте в Белоруссии, так это какой-то объединяющей идеологии. С точки зрения Москвы, наверное, приятно видеть, что этот протест не выглядит антироссийским. Его сутью вовсе не является какое-то геополитическое позиционирование. По этому параметру, как и по многим другим, сравнение с украинскими событиями 2013−2014 года не имеет оснований», — сказала Шульман во вторник «Интерфаксу».

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При этом она считает, что пока рано судить о результативности протестов. «Два дня — это еще не динамика. Одно из первых условий результативности протеста — не столько его массовость, сколько устойчивость. Для этого протестные акции должны быть повторяющимися. В этой связи судить о тенденции пока рано», — заявила политолог.

«На Украине майдан был изначально евроориентирован, в протестах в Белоруссии внешнеполитические моменты, в принципе, не играют никакой роли. Протест направлен против системы власти в стиле Лукашенко, но идеология протеста пока не просматривается. Нет радикального крыла, которое в подобных кризисных ситуациях, как показывает опыт ряда стран, делает всю “грязную работу”. Возможно, отсутствие радикалов сделает нынешний белорусский протест менее результативным и более коротким», — считает Шульман.

По ее мнению, политический режим президента Белоруссии Александра Лукашенко держится на идее стабильности. «Он дает белорусской аудитории и мировому сообществу примерно следующий посыл о том, что он, возможно, не лучший друг свободы, но зато в Белоруссии порядок, чистые улицы и тихо. Происходящие события в Минске на стабильность непохожи», — отмечает политолог.

Шульман предположила, что продолжение протестных акций в Минске в том виде, в котором они происходят на данный момент, «ослабит позиции белорусского президента».

В минувшее воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09%. После завершения голосования в стране начались акции протеста.

Ранее во вторник стало известно, что Тихановская решила покинуть страну.

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