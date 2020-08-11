Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 августаОткрытие аэропорта "Шереметьево", выход на экраны сериала "Семнадцать мгновений весны" и другие события этого дня
Фоторепортажи
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
16:41 (мск), источник: Известия

В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека озабочено ситуацией вокруг протестов в Белоруссии и призывает власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова и мирных собраний. Об этом 11 августа заявила «РИА Новости» официальный представитель управления Элизабет Тросселл.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

По ее словам, в ООН следят за развитием ситуации, глубоко обеспокоены гибелью одного из протестующих и задержаниями нескольких тысяч человек.

«Как мы неоднократно призывали, власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений. Кроме того, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности», — отметила она.

Также в ООН обеспокоены сообщениями о применении силовиками резиновых пуль, электрошоковых гранат, водометов при разгоне мирных демонстрантов. Как добавила Тросселл, ограничения на доступ к интернету, которые длятся три дня, привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе СМИ.

Управление присоединяется к призыву генерального секретаря ООН относительно важности реализации белорусских граждан осуществлять свои права.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Тихановская — 10,09%.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые возобновились и вечером 10 августа. Пострадали как мирные граждане, так и силовики.

 Тень независимости: почему в Умоджу не пускают мужчин
Налоговый зачет: имущественный сбор для многодетных предложили снизить
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19
Спецслужбы предупредили власти за две недели до взрыва в Бейруте
Ефремова поместили в реанимацию в тяжелом состоянии
Раскрыты побочные эффекты зарегистрированной вакцины от COVID-19
Биологи обнаружили акулу, которая «пряталась» 122 года
На Урале медведь пытался вскрыть грузовик (видео)
Здоровье
Названы необратимые последствия у переболевших коронавирусом Они связаны с головным мозгом.
Hi-Tech
В России рухнули цены на крутые телевизоры Украсят любую комнату
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Кино
Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова Постановкой под названием «Пар» займется Гарик Сукачев
Новости партнеров
И в голову не придет звать так ребенка. А на Руси это считалось нормой
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Россиянам на счета упадет по 4 500 рублей
Дети
Занятия в российских школах с 1 сентября начнутся в очном формате Об этом сообщил министр просвещения
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь