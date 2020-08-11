В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Белоруссии

По ее словам, в ООН следят за развитием ситуации, глубоко обеспокоены гибелью одного из протестующих и задержаниями нескольких тысяч человек.
«Как мы неоднократно призывали, власти должны обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирных собраний и объединений. Кроме того, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности», — отметила она.
Также в ООН обеспокоены сообщениями о применении силовиками резиновых пуль, электрошоковых гранат, водометов при разгоне мирных демонстрантов. Как добавила Тросселл, ограничения на доступ к интернету, которые длятся три дня, привели к неоправданным ограничениям на доступ к информации и свободе СМИ.
Управление присоединяется к призыву генерального секретаря ООН относительно важности реализации белорусских граждан осуществлять свои права.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Тихановская — 10,09%.
После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые возобновились и вечером 10 августа. Пострадали как мирные граждане, так и силовики.