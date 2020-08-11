Как Беларусь осталась без интернета. Главное

В Беларуси практически полностью пропал доступ к сети: не работают основные соцсети, поисковики, мессенджеры и даже некоторые государственные сайты. Основным источником информации в сети остается мессенджер Telegram, создатель которого Павел Дуров заявил, что вводит меры, разработанные специально для этой страны. Би-би-си отвечает на главные вопросы о первом в Европе интернет-шатдауне в отдельно взятой стране.
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Ограничения начались в день президентских выборов 9 августа и продолжаются третьи сутки. По официальной версии, виной тому кибератаки из-за границы. Такую точку зрения озвучил глава государства Александр Лукашенко.
Ее разделяет и интернет-провайдер «Белтелеком» — компания не выполнила обещание вернуть интернет к вечеру понедельника, 10 августа.
Неправительственная организация NetBlocks, напротив, считает, что в ограничениях виновато государство. На видео, опубликованном экспертами, видно, как резко, словно по команде, с карты Беларуси исчезают яркие пятна интернета.
Update: It has been almost 24 hours since #Belarus fell largely offline after a series of worsening internet disruptions during Sunday's elections.
Real-time network data confirm the incident is ongoing, limiting freedom of expression and assembly ?
В 2001 году во время президентских выборов были заблокированы независимые сайты с международными доменами. При этом через прокси (сервера-посредники) сайты продолжали открываться. Также в центре Минска на несколько часов прервалась мобильная связь.
В 2004 году во время референдума, позволившего Александру Лукашенко в третий раз баллотироваться на пост главы государства, независимые сайты снова оказались в «черном списке» провайдеров. Пользователи нашли выход из положения, воспользовавшись прокси. На этот раз блокировкам сопутствовали DDoS-атаки на сайты — при таком способе хакерских атак сервера наводняются ботами и в результате становятся недоступными для настоящих пользователей.
В 2006 году президентские выборы снова были отмечены блокировками и DDoS-атаками на независимые сайты, длившимися три дня — 2, 18 и 19 марта.
Самая масштабная до сегодняшнего дня блокировка произошла в 2010 году во время очередных президентских выборов: на несколько часов была прекращена работа порта SSL, который используется для установки шифрованных соединений c такими популярными сайтами, как «Фейсбук», «Твиттер», «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также при отправке электронной почты. Ресурсы продолжали работать для пользователей, которые не заходили в свои аккаунты.
В 2019 году глобальная коалиция KeepItOn задокументирована 213 случаев целенаправленных блокировок интернета в 33 странах. Большая часть мер по ограничению доступа в сеть не затрагивала территорию всей страны, а была направлена на определенные города, регионы или группы населения.
Полные отключения интернета происходят редко. В ноябре 2019 года после массовых акций протеста в сеть не смогли выйти десятки миллионов жителей крупных городов Ирака. В том или ином виде блокировки были введены ещё в октябре и продолжались около 50 дней.
В ноябре в Иране произошли антиправительственные волнения из-за повышения цен на топливо. В ответ власти отключили интернет почти во всей стране на два дня. Это стало самым длительным «шатдауном» в истории страны.
Беларусь — первая европейская страна, где интернет пропал полностью.
«Можно сказать, что это самое масштабное, массовое и серьезное отключение интернета в истории Беларуси», — сказала Би-би-си Яна Гончарова, представительница белорусской правозащитной организации Human Constanta.
Как власти Беларуси отключили интернет?
Обычно власти для ограничения доступа к сайтам рассылают провайдерам «черные списки» сайтов, и те самостоятельно фильтруют запросы пользователей к «нежелательной» информации. Пользователи обходят эти блокировки, создавая «зеркала» сайтов и меняя свои сетевые адреса.
В ноябре 2018 года власти Беларуси закупили технологию «полного анализа сетевых пакетов» (DPI) — это более продвинутая технология блокировок.
Информация между пользователями интернета и сайтами передается в виде пакетов трафика. Анализируя сетевые пакеты, интернет-провайдеры могут автоматически отсекать транспортировку нежелательной информации (например, вирусов или торрентов), а также демонстрировать пользователю рекламу в зависимости от содержимого его пакетов.
Би-би-си не удалось ознакомиться с полной версией тендерной документации из-за недоступности белорусского сайта госзакупок. Из обрывков информации следует, что заказчик оценил технологию в 2,5 млн долларов, исполнитель обязан оказывать гарантийную и техническую поддержку в течение трех лет, то есть до 2021 года, а также «проводить обучение». Состоялся ли тендер — неизвестно.
Но в российском Обществе защиты интернета, а также в белорусской организации Human Constanta считают, что власти используют для блокировок именно эту технологию.
В России внедрение DPI началось после принятия закона о «суверенном интернете». Весной 2019 года Роскомнадзор выбрал поставщиком технологии компанию RDP.RU (сейчас принадлежит «Ростелекому»). Пилотным регионом стал Уральский федеральный округ, где испытания прошли осенью того же года.
По результатам испытаний операторы отчитались о случаях снижения скорости и ухудшения качества сигнала, но заблокировать мессенджер Telegram не удалось, писал РБК. О том, когда начнется внедрение DPI в масштабах всей страны, пока неизвестно.
Пользователям удается обходить блокировки. Как?
Социальные сети и мессенджеры доступны для некоторых пользователей через анонимайзеры, виртуальные частные сети (VPN) или прокси-серверы. Все эти инструменты переадресуют запросы к сайтам и интернет-сервисам через каналы «внешнего» интернета, которые еще не заблокированы. По словам Яны Гончаровой, отдельная проблема — скачать эти инструменты в условиях шатдауна.
«Те, кто успел сделать это заранее, имеют более-менее доступ. Но у большинства людей доступа нет, они либо не умеют, либо не знают, что с этим [способами обхода блокировок] делать. Проводится массовое просвещение, люди делятся друг с другом установочными файлами разнообразных VPN, браузера Tor, что-то работает лучше, что-то хуже», — говорит она.
Браузер Tor предоставляет пользователям возможность заходить в интернет через «мосты» — непубличные сетевые адреса, о существовании которых цензор не догадывается. В первые дни шатдауна в Беларуси отмечен волнообразный рост числа пользователей «мостов».
We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H
Но для пользователей мессенджера Telegram этого не требуется. «Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, поскольку интернет иногда в стране полностью отключается», — написал он.
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